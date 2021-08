TeamNL op Spelen op weg naar record uit 2000

De Nederlandse sportploeg op de Olympische Spelen van Tokio is hard op weg om het recordaantal medailles van Sydney 2000 te overtreffen. Zwemster Sharon van Rouwendaal bezorgde TeamNL woensdagochtend met haar tweede plek op de 10 kilometer in het open water de 21e medaille in de Japanse hoofdstad. Daar komt zeker nog een medaille bij van boksster Nouchka Fontijn, die al zeker is van minimaal brons in de categorie tot 75 kilogram.

Van Rouwendaal pakte de achtste zilveren plak voor Oranje in Tokio. TeamNL heeft zes keer goud en zeven keer brons veroverd.

In Sydney pakte Nederland 25 medailles: twaalf gouden, negen zilver en vier brons. De afgelopen dagen overtrof TeamNL al de prestaties van Londen 2012 (twintig medailles, waarvan zes goud) en Rio 2016 (negentien medailles, acht goud). Op de Spelen van Athene 2004 veroverde Nederland 22 medailles. Daarvan waren er vier goud van kleur. Oranje nam in Athene zowel zilver als brons negen keer mee naar huis.