Braspennincx naar olympische finale op baanonderdeel keirin

Shanne Braspennincx heeft zich op de Olympische Spelen op indrukwekkende wijze gekwalificeerd voor de finale op het onderdeel keirin.

De van oorsprong Brabantse finishte in haar halve finale als eerste. De beste drie gaan door. Dat waren verder de Canadese sprintsters Kelsey Mitchell en Lauriane Genest. De Duitse wereldkampioene Emma Hinze werd uitgeschakeld.

In de andere halve finale plaatsten zich de Oekraïensen Olena Starikova en Lioebov Basova en de Nieuw-Zeelandse Ellesse Andrews. De finale is om 10.45 uur.

Eerder kwam Laurine van Riessen ernstig ten val. Ze werd per brancard afgevoerd, maar is inmiddels weer bij bewustzijn. Over haar verwondingen is nog niets bekend.

Van Riessen en Braspennincx, partner van sprinter Jeffrey Hoogland, eindigden eerder in de week verrassend als vierde op de teamsprint.