Slechte tweede ronde voor golfster Van Dam op Spelen

Anne van Dam heeft zich in de tweede ronde van het olympisch golftoernooi niet kunnen verbeteren. Ze had maar liefst 78 slagen nodig, zeven boven het baangemiddelde, en zakte naar een voorlopige 59e en voorlaatste positie van het algemeen klassement. Niet alle vrouwen hebben de tweede rond beëindigd.

Van Dam draait tot nu toe geen goed seizoen. Op de jaarranglijst van de vrouwengolfbond LPGA neemt ze de 123e positie in en op de wereldranglijst is ze weggezakt naar plaats 155. Bij haar laatste toernooi voor de start van de Spelen, twee weken terug bij de Amundi Evian Championship in Frankrijk, eindigde ze onderin.

Het olympisch golftoernooi voor vrouwen wordt mogelijk met een dag ingekort. De weersverwachtingen duiden erop dat er zaterdag, de geplande slotdag, niet kan worden gespeeld. Het zou dan een tropische dag worden met veel onweer boven de baan op de Kasumigaseki Country Club.

“We hebben de deelneemsters gezegd dat ze er voorbereid op moeten zijn dat het toernooi maar drie rondes kent”, aldus de organisatie. “Normaal gesproken willen we een beslissing nemen voordat de derde ronde begint. Maar dat is lastig. Voorlopig hopen we nog dat de verwachtingen er morgen anders uitzien.”