FC Twente verliest van Immobile

FC Twente is er niet in geslaagd de laatste oefenwedstrijd voor de competitiestart te winnen. De Enschedese club verloor zaterdagavond in de Veste, waar eindelijk weer toeschouwers zaten, van SS Lazio, of eigenlijk van Ciro Immobile. De Italiaanse international scoorde al na drie minuten na een steekpassje. Doelman Lars Unnerstall was kansloos: 0-1. Dat was ook de eindstand.

Beide ploegen kregen wel kansen op meer, in de beginfase vooral Lazio met behalve Immobile een uitstekend voetballende Sergej Milikovic-Savic. Twente kwam halverwege de eerste helft wat onder de druk uit, met dank vooral aan Ramiz Zerrouki. Dat hij in de tweede helft uitviel met een mogelijk ernstige beenblessure was een fikse domper.

Behalve Zerrouki was ook Luca Ilic dominant aanwezig bij Twente. Het leidde tot wat mogelijkheden voor onder anderen Queency Menig en Ricky van Wolfswinkel, niet tot doelpunten. Trainer Ron Jans liet de Griekse aanwinst Dimitris Limnios na rust debuteren. Dat ging ten koste van Denilho Clonise. De nieuwkomers Michel Vlap en Michal Sadilek, gehuurd van PSV, waren nog niet beschikbaar.