Wielrenner Lindeman met Team Qhubeka naar Vuelta

Wielrenner Bert-Jan Lindeman start zaterdag met Team Qhubeka aan de Ronde van Spanje. De 32-jarige wielrenner doet voor de vijfde keer mee aan de Vuelta. In 2015 wist hij in het shirt van LottoNL-Jumbo een rit te winnen.

De Italiaan Fabio Aru en de Colombiaan Sergio Henao zijn de kopmannen bij Qhubeka, waar de beoogde kopman Domenico Pozzovivo door een val in de Ronde van Burgos en een knieblessure niet kan starten. Behalve Lindeman zullen ook de Belgen Dimitri Claeys en Sander Armée, de Australiër Dylan Sunderland en debutant Connor Brown uit Nieuw-Zeeland de kopmannen ondersteunen. Met de Zuid-Afrikaan Reinardt Janse van Rensburg wil de ploeg meestrijden in de massasprints.

Aru kijkt uit naar zijn zesde deelname aan de Vuelta. “Ik heb hele goede herinneringen hier”, zegt de Italiaan. “Mijn eerste Vuelta reed ik in 2014. Ik won twee ritten en eindigde als vijfde in het klassement. Ik streed met kampioenen als Alberto Contador en Alejandro Valverde. In 2015 won ik de Vuelta en dat was fantastisch, het veranderde mijn leven.” De Italiaan kende enkele moeizame seizoenen, maar werd recentelijk tweede in de klassementen van de Sibiu Cycling Tour en de Ronde van Burgos.