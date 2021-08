Organisatie F1-Zandvoort neemt eventueel verlies op zich

De drie bedrijven achter de organisatie van Dutch Grand Prix, de Formule 1 in Zandvoort, zullen de eventuele verliezen van het evenement op zich nemen. Verwacht wordt dat, vanwege een beperkt aantal bezoekers, de begroting van ongeveer 50 miljoen euro, niet sluitend zal zijn. Een bedrag wilde de woordvoerder van de organisatie niet noemen.

“Circuit Zandvoort, SportVibes en TIG Sports, hebben besloten te investeren in de toekomst van de Formule 1 in Nederland. Het geloof in de ambitie om het grootste Ultimate Race Festival van de wereld te organiseren blijft voor de komende jaren het uiteindelijke doel”, schrijven de drie in een toelichting. Hoe de organisatoren het verlies van dit jaar de komende jaren willen rechttrekken, is nog niet bekend.

Vanwege de coronamaatregelen kan slechts twee derde van het beoogde aantal toeschouwers de drie racedagen bezoeken. Er zijn 100.000 toegangskaarten per dag verkocht. Als twee derde van de capaciteit mag worden gebruikt, is er dus lang niet voor iedereen plek. Hoe het probleem met de te veel verkochte kaarten opgelost wordt, zal dat organisatie uiterlijk op woensdag 18 augustus bekendmaken.

Voor mensen die er niet bij kunnen zijn, is het mogelijk het toegangsbewijs door te schuiven naar de de Grand Prix van volgend jaar of geld terug te vragen.

De organisatie kan voor de verliezen geen beroep doen op de politiek, zo had Den Haag al eerder laten weten. In 2022 en 2023 zijn er in ieder geval ook races op het circuit van Zandvoort. Er is een optie om daarna nog eens twee jaar door te gaan.