Messi nog niet in wedstrijdselectie Paris Saint-Germain

Lionel Messi zit zoals verwacht nog niet in de wedstrijdselectie van Paris Saint-Germain voor de eerste thuiswedstrijd van het seizoen, zaterdagavond tegen Racing Strasbourg. De 34-jarige Argentijn trainde donderdag pas voor het eerst mee bij zijn nieuwe werkgever.

De voormalig vedette van Barcelona is niet de enige grote naam die ontbreekt in de selectie van PSG-coach Mauricio Pochettino. De Spaanse verdediger Sergio Ramos zal pas ten vroegste in september weer in actie komen nadat hij hersteld is van een kuitblessure. Marquinhos, Marco Verratti, Leandro Paredes, Neymar, Ángel Di María en doelman Gianluigi Donnarumma zijn na hun interlandverplichtingen later aan de training begonnen en werken nog aan hun conditie.

PSG begon de competitie vorige week met een 2-1-zege bij Troyes. Het was het competitiedebuut van de van Liverpool overgekomen Oranje-international Georginio Wijnaldum.