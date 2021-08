Griekspoor dreigt US Open te missen door probleem met visum

Tennisser Tallon Griekspoor dreigt de US Open te moeten missen wegens problemen met zijn visum voor de Verenigde Staten. De nummer 107 van de wereld is voor het eerst rechtstreeks toegelaten tot een grandslamtoernooi.

“Natuurlijk ben ik blij dat ik rechtstreeks ben toegelaten tot de US Open, maar het gedoe over mijn visum is slopend. Soms staat mijn hoofd even niet naar tennis. Eigenlijk gaat het sportief supergoed. Dus deze situatie is gewoon ontzettend shit”, zei Griekspoor tegen de NOS.

De 25-jarige Griekspoor verloor eind vorig jaar zijn paspoort, waardoor hij opnieuw een visum voor de VS moest aanvragen. “Dat komt doordat ik in 2015 twee futuretoernooien in Iran heb gespeeld. Sindsdien heb ik voor Amerika een visum nodig”, aldus de beste tennisser van Nederland. Hij zou zijn nieuwe visum begin deze zomer in BelgiĆ« ophalen, maar de afspraak werd afgezegd wegens de coronamaatregelen.

Griekspoor heeft nog anderhalve week de tijd om zijn visum te regelen. De US Open begint op maandag 30 augustus.