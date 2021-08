Duizenden tickethouders F1-race Zandvoort krijgen slecht nieuws

Duizenden mensen die in het bezit zijn van een entreebewijs voor de Formule 1 Grand Prix van Zandvoort hebben woensdag te horen gekregen dat hun ticket voor dit jaar is komen te vervallen. Het gaat om een derde van de ongeveer 100.000 mensen die voor een van de drie racedagen een toegangskaart hadden gekocht.

De organisatoren achter de Dutch Grand Prix begrijpen de teleurstelling van de fans van wie de kaarten geannuleerd zijn, zeggen ze in een toelichting. “De verdeling is niet simpelweg een loting, maar een complexe puzzel”, aldus sportief directeur Jan Lammers.

“Voorafgaand aan het toewijzen van de beschikbare tickets moesten we rekening houden met verschillende variabelen. Zo zijn kaarten zonder vaste zitplaatsen niet meer toegestaan. Ook hebben we geprobeerd zoveel mogelijk groepen en families niet te splitsen. Helaas zal een flink aantal fans niet mogen komen. Dat is ongelofelijk vervelend, maar we hebben geen keuze.”

Kaartkopers die dit jaar niet naar Zandvoort mogen komen, kunnen hun tickets inruilen of bewaren. Ze bieden toegang tot de Grand Prix van 2022, meldt de organisatie.

Vanwege de coronamaatregelen kan slechts twee derde van het beoogde aantal toeschouwers de drie racedagen bezoeken. Er zijn 100.000 toegangskaarten per dag verkocht. Het Formule 1-weekeinde omvat drie dagen, met op 3 september de vrije trainingen, op 4 september de kwalificatierace en op 5 september de race.

De drie bedrijven achter de organisatie van Dutch Grand Prix zullen de eventuele verliezen van het evenement op zich nemen, meldden zij afgelopen vrijdag. Verwacht wordt dat, vanwege het lagere aantal bezoekers, dat de begroting van ongeveer 50 miljoen euro, niet sluitend zal zijn. Een bedrag wilde de woordvoerder van de organisatie niet noemen.

De organisatie kan voor de verliezen geen beroep doen op de politiek, zo had Den Haag al eerder laten weten. In 2022 en 2023 zijn er in ieder geval ook races op het circuit van Zandvoort. Er is een optie om daarna nog eens twee jaar door te gaan.