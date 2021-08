Olympisch kampioen Zverev heeft eindelijk succes in Cincinnati

Tennisser Alexander Zverev heeft voor het eerst in zeven jaar een wedstrijd gewonnen bij het masterstoernooi van Cincinnati. De olympisch kampioen uit Duitsland deed dat ten koste van de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris: 7-6 (3) 6-2.

Zverev deed vanaf 2015 elk jaar mee in Cincinnati en telkens strandde hij in zijn eerste partij. Soms was dat in de eerste ronde, maar soms ook in de tweede omdat hij in die jaren voor de eerste ronde was vrijgeloot.

“Toen ik de baan op kwam en ze zeiden: de olympisch gouden medaillewinnaar, kreeg ik kippenvel”, zei Zverev. “Het maakte me aan het begin van de wedstrijd een beetje nerveus, moet ik zeggen. Het is een speciaal gevoel.”

Zverev neemt het in de volgende ronde op tegen de Argentijn Guido Pella.