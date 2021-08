Ritwinnaar Bardet: een fantastische Vuelta voor onze ploeg

Wielrenner Romain Bardet bezorgde Team DSM in de veertiende etappe van de Ronde van Spanje alweer de derde zege in deze Vuelta. “Na de overwinningen met Michael Storer zat de sfeer er al goed in bij onze ploeg”, liet de 30-jarige Fransman weten na zijn eerste triomf ooit in de Spaanse rittenkoers. “Ook de podiumplekken van Alberto Dainese gaven ons moed. Iedereen in ons team is heel gefocust en ik ben blij om deel uit te maken van zo’n fijne groep. Dit is een fantastische Vuelta voor ons.”

Volgens Bardet had hij zijn zege grotendeels te danken aan een uitgekiend aanvalsplan van de teamleiding. “Ik had het gevoel dat niemand echt wilde doorrijden in de kopgroep. Uiteindelijk pakte ik het samen met Matt Winston, mijn ploegleider, heel slim aan. Hij vertelde mij precies op welke steile passage ik moest aanvallen.”

En dat deed Bardet met verve. Hij pakte snel de koppositie tijdens de slotklim en zegevierde bergop met een voorsprong van 44 seconden op de Spanjaard Jesús Herrada, die de Australiër Jay Vine klopte in de sprint om de tweede plek. “Ik sloeg meteen een mooi gat en hield het vol tot de finish. Dit is een enorme opsteker, zeker na mijn valpartij in het begin van de Vuelta. Daarna sukkelde ik wat met de knie, nu voel ik me opnieuw goed. De benen zijn in orde, al weet ik wel dat iedereen in het peloton intussen moe is. Dit was een rit die we vooraf hadden uitgekozen en het leidde tot succes.”