Tennisster Rus weet olympisch kampioene Bencic niet te verrassen

Arantxa Rus heeft in de eerste ronde van de US Open niet voor een verrassing kunnen zorgen. Ze moest met 6-4 6-4 haar meerdere erkennen in de Zwitserse Belinda Bencic, de nummer 12 van de wereld.

De 30-jarige Rus, de mondiale nummer 71, heeft dit seizoen op vier grandslamtoernooien geen wedstrijd gewonnen. Ze wist zich slechts één keer in haar loopbaan te plaatsen voor de tweede ronde van de US Open. Tien jaar geleden was ze te sterk voor de Russin Jelena Vesnina.

Tegen Bencic verloor Rus direct in de openingsgame haar service, wat haar ook meteen fataal werd in de eerste set. Ook in de tweede set had Bencic aan één servicebreak voldoende voor setwinst.

Rus kon in de slagenwisselingen goed meekomen met de als elfde geplaatste Bencic, maar de backhand van de Zwitserse was haar met regelmaat te machtig in het Louis Armstong Stadion, het tweede stadion op Flushing Meadows. Ook serveerde Bencic sterk: ze sloeg vier aces en won 86 procent van de punten op haar eerste opslag.

Bencic (24) veroverde eerder deze maand op de Spelen in Tokio de olympische titel. In de finale was ze de Tsjechische Marketa Vondrousova de baas.

Rus had tien wedstrijden op een rij gewonnen. Ze won in aanloop naar het laatste grandslamtoernooi van het jaar twee titels op de ITF Tour. Die toernooien waren op gravel. Rus toonde aan de overstap van gravel naar hardcourt goed verteerd te hebben, maar kon Bencic niet echt in verlegenheid brengen. Na anderhalf uur benutte de outsider voor de titel haar eerste wedstrijdpunt.