Volleybalsters lopen finale EK mis na nederlaag tegen Italië

Het is de Nederlandse volleybalsters niet gelukt de finale te bereiken op het EK. In Belgrado was Oranje in de halve eindstrijd in vier sets vrij kansloos tegen Italië. Het werd 25-19 25-17 16-25 25-18.

Italië neemt het zaterdag in de finale op tegen gastland Servië, dat eerder op de dag Turkije met 3-1 in sets versloeg.

Twee jaar geleden werd Nederland in de kwartfinales verslagen door Turkije. De titel ging toen, net als in 2017, naar Servië. In 1995 werd Nederland voor het laatst Europees kampioen.

De volleybalsters namen deze zomer niet deel aan de Olympische Spelen in Tokio.