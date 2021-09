Davina Michelle zingt volkslied voor volle tribunes in Zandvoort

Een kwartier voor de start van de Dutch GP in Zandvoort heeft Davina Michelle het Nederlandse volkslied gezongen op het circuit. De 25-jarige Rotterdamse deed dat op een rood-wit-blauw podium op het rechte stuk bij de start- en finishstreep, voor de hoofdtribune die vol zit met overwegend in oranje gehulde toeschouwers.

Voor haar stonden de Formule 1-coureurs, onder wie Max Verstappen die om 15.00 uur vanaf poleposition start. Davina Michelle, die een zwart racepak aan had, werd muzikaal begeleid door het Orkest Koninklijke Luchtmacht. De zangeres had daarvoor met dj Armin van Buuren al enkele nummers ten gehore gebracht.

Over het optreden van de zangeres voorafgaand aan de Grote Prijs van Nederland was nogal wat te doen. Prins Bernhard, mede-eigenaar van het circuit en een van de belangrijkste mannen achter het binnenhalen van de Formule 1, had via een medewerker meerdere artiesten gevraagd om net als Davina Michelle gratis te komen optreden.

Nadat frontman Joshua Nolet van de groep Chef’Special dat had onthuld op sociale media, kwamen er veel boze reacties, met name vanuit de entertainmentwereld. Die sector voelt zich ernstig benadeeld, omdat festivals en grote concerten tot nu toe verboden zijn omdat het volgens het demissionaire kabinet geen geplaceerde evenementen zijn. De Dutch GP wordt daar wel onder geschaard.

Davina Michelle zei vorige week alleen te komen optreden in Zandvoort als andere artiesten ook betaald zouden krijgen. De organisatie besloot daar gehoor aan te geven. De dj’s die tussen de races door muziek draaien, worden daarvoor betaald.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat tijdens het driedaagse race-evenement in de Noord-Hollandse duinen diverse artiesten zouden optreden. Vanwege de coronaregels werden die optredens echter geschrapt. De Dutch GP mocht van het demissionaire kabinet als een geplaceerd evenement doorgaan, maar dan wel met een beperkte capaciteit. De bijna 70.000 bezoekers hebben allemaal een vaste zitplaats gekregen en moeten ook op hun plek blijven zitten. Omdat dansen niet is toegestaan, moesten de optredens geschrapt worden.

Na de Grand Prix treedt wel dj Tiƫsto op. Hij neemt de zogeheten closing show van het evenement voor zijn rekening. Hoe die show eruit komt te zien, houdt de organisatie nog even voor zich.