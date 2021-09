Verstappen op jacht naar zege in Formule 1-gek Zandvoort

Max Verstappen gaat zondag in zijn Red Bull op jacht naar de zege in de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. De Nederlandse thuisfavoriet start van poleposition. De race begint om 15.00 uur.

Als Verstappen wint, neemt hij de leiding in het kampioenschap van de Formule 1 over van zijn grote rivaal, de Britse zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes.

De winnaar wordt de opvolger van Niki Lauda, die 36 jaar geleden, de laatste Grote Prijs van Nederland won in Zandvoort.

Verstappen bracht de bijna 70.000 toeschouwers zaterdag al in vervoering met zijn zege in de kwalificatierace. Hij was slechts 38 duizendsten sneller dan Hamilton. De 23-jarige Limburger klokte 1.08,885 in zijn snelste ronde, goed voor een gemiddelde snelheid van ruim 222 kilometer per uur op het bochtige en glooiende circuit.