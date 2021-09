Wereldkampioene Van der Breggen meldt zich af voor EK wielrennen

Wielrenster Anna van der Breggen heeft zich bij bondscoach Loes Gunnewijk afgemeld voor de wegwedstrijd bij de EK wielrennen, zaterdag in de Italiaanse provincie Trentino. De regerend wereldkampioene merkte afgelopen week tijdens de Challenge by La Vuelta in Spanje dat ze haar niveau niet haalde, meldt haar ploeg SD Worx.

“Ik had in Spanje gewoon niet de kracht om te volgen wanneer er hard gekoerst werd”, zegt Van der Breggen. “Na de Olympische Spelen heb ik de trainingen weer opgepakt en in de GP de Plouay kon ik nog een behoorlijk niveau halen. Mentaal heb ik nog veel zin om een goed najaar te rijden. Ik heb in Spanje ook mijn best gedaan om er iets van te maken, maar fysiek kwam ik totaal niet aan mijn normale niveau.”

De wielrenster vindt dat ze met de vorm waarmee ze de Spaanse etappekoers reed niets te zoeken heeft op de Europese titelstrijd. “Een andere Nederlandse renster is dan van grotere waarde op het EK dan ik. Ik heb geen idee waarom ik momenteel niet mijn niveau haal. We zullen de komende dagen diverse onderzoeken doen. Aan de hand daarvan bepaal ik mijn verdere programma dit jaar.”

Van der Breggen is bezig aan haar laatste seizoen. Na dit seizoen wordt de 31-jarige wielrenster ploegleider bij SD Worx.