Honkballers gaan met verjongde selectie voor Europese titel

De honkballers van het Nederlandse koninkrijksteam gaan met een verjongde selectie op jacht naar de Europese titel. Bondscoach Evert-Jan ’t Hoen neemt vier debutanten mee naar Italië, waar komende week het EK wordt gespeeld. De bondscoach heeft een aantal ervaren krachten gepasseerd, onder wie de gelouterde pitchers Rob Cordemans (46) en Diegomar Markwell (41).

“Wij hebben de luxe gehad jarenlang op dezelfde groep topspelers te kunnen bouwen”, zegt technisch directeur Tjerk Smeets van de KNBSB. “Na het OKT hebben wij met de bondscoach en de technische staf de keuze gemaakt om een aantal jonge jongens in te passen en te starten met een ‘rebuild’.” De honkballers wisten zich in juni onder leiding van Hensley Meulens niet te plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio.

Met Junior Martina, Aaron de Groot, Julian Rip en Jayden Gonesh als debutanten gaat het Nederlands team in Italië voor de vierde Europese titel op rij en de 24e in totaal. Ten opzichte van het OKT in Mexico ligt de gemiddelde leeftijd van de selectie drie jaar lager. “In gesprekken met de bondscoach en de andere coaches hebben we voor dit EK goed gekeken naar welke van de iets oudere spelers nog goed gepresteerd hebben en in dit team met hun ervaring nog een mentorrol kunnen vervullen, zodat we een mooie balans van jeugdig talent en ervaring in onze selectie hebben”, aldus Smeets. “De doelstelling is duidelijk: we willen Europees kampioen worden.”

Oranje start het EK zondag in Turijn tegen Slowakije en speelt daarna in de groep ook tegen Tsjechië en Zweden. De nummers 1 en 2 van de poule plaatsen zich voor de kwartfinales.