Motorcrosser Herlings wint in Turkije ook Grote Prijs van Afyon

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft drie dagen na zijn zege in de Grote Prijs van Turkije ook de Grote Prijs van Afyon op zijn naam gezet. Op hetzelfde circuit in Afyonkarahisar pakte de Brabander de zege door de eerste manche te winnen en tweede te worden in de tweede manche.

Herlings was de gelukkige winnaar in een razendspannende eerste manche. Na een race waarin de top 4 heel dicht bij elkaar zat, profiteerde de KTM-coureur in de slotronde van de val van de Fransman Romain Febvre. Herlings won voor de Italiaan Antonio Cairoli en wereldkampioen Tim Gajser uit Sloveniƫ.

In de tweede manche werd Herlings op 6 seconden tweede achter de ongenaakbare Gajser, maar met 47 punten pakte hij er twee meer dan de Sloveense Honda-coureur. In de strijd om het wereldkampioenschap liep de Nederlander daardoor weer 2 punten in op Gajser die met 355 punten aan de leiding gaat. Herlings staat vierde met 321 punten.