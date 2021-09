Tennisser Zverev weer bij laatste vier op US Open

Tennisser Alexander Zverev (24) heeft voor het tweede opeenvolgende jaar de halve finales gehaald bij de US Open. De als vierde geplaatste Duitser liet zich in New York niet verrassen door zijn Zuid-Afrikaanse leeftijdsgenoot Lloyd Harris. Na 2 uur en 5 minuten was het duel voorbij: 7-6 (6) 6-3 6-4.

Harris stond voor de eerste keer in de kwartfinales van een grandslamtoernooi. De nummer 46 van de wereldranglijst maakte onder meer in de derde ronde van deze US Open veel indruk met een zege in drie sets op de als zevende geplaatste Canadees Denis Shapovalov. Tegen Zverev was de Zuid-Afrikaan echter niet opgewassen, al begon hij nog wel sterk aan de partij.

Harris verzuimde zichzelf in de eerste set echter te belonen voor zijn goede spel. Hij kwam dankzij de eerste servicebreak van het duel op een voorsprong van 5-3, maar kon het daarna niet afmaken in zijn eigen opslagbeurt. In de tiebreak liet hij op 6-5 een setpoint liggen waarna Zverev alsnog toesloeg. Het onnodige setverlies zorgde voor de nodige frustratie bij Harris, die uit pure woede twee flesjes water tegen de grond smeet. Het duurde even voordat de kletsnatte baan weer was drooggemaakt.

Na het opmerkelijke incident leek Harris zijn concentratie en zijn motivatie grotendeels kwijt te zijn. Zverev won met speels gemak de tweede set en kwam in de derde set soepel op een voorsprong van 4-0. Daarna hervond Harris zich nog wel, maar op eigen service maakte de grillige Duitser het alsnog af.

Zverev was vorig seizoen finalist in New York. Hij strandde eerder dit jaar in de kwartfinales van de Australian Open, in de halve finales van Roland Garros en in de vierde ronde van Wimbledon.

Zverev streek vorige maand met veel vertrouwen in New York neer. Hij won eerst de olympische titel in Tokio en schreef daarna ook het toernooi in Cincinnati op zijn naam. De Duitser is nu zestien duels op rij ongeslagen.

Zverev speelt in de halve eindstrijd tegen de winnaar van het duel tussen de als eerste geplaatste Serviër Novak Djokovic en de als zesde geplaatste Italiaan Matteo Berrettini. Die partij is in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd).