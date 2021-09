Bottas start achteraan in GP Italië na gridstraf

Valtteri Bottas begint zondag tijdens de Grote Prijs van Italië vanaf de achterste startrij. De coureur van Mercedes heeft na het wisselen van een aantal motoronderdelen een gridstraf gekregen.

De 32-jarige Fin, de nummer 3 in de WK-stand, was vrijdag nog de snelste in de kwalificatie en start daarom zaterdagmiddag tijdens de sprintrace vanaf poleposition.

De laatste keer dat Bottas vanaf de laatste positie van start ging, was tijdens de GP van Abu Dhabi in 2019. Hij werd toen na een inhaalrace alsnog vierde.

“De auto is dit weekend erg goed en je zag dat er ook een gat was met Red Bull, dus we zijn tot nu toe sterker dan we hadden verwacht dit weekend. Hopelijk zal dat hetzelfde zijn in de race”, zei Bottas, die na dit seizoen Mercedes verruilt voor Alfa Romeo, na zijn overtuigende kwalificatie. Zijn ploeggenoot Lewis Hamilton, de concurrent van Max Verstappen, noteerde de tweede tijd.

De race begint zondag om 15.00 uur.