Olympisch kampioen Lavreysen in Zesdaagse van Rotterdam

Tweevoudig olympisch kampioen baanwielrennen Harrie Lavreysen komt ook dit jaar in actie tijdens de Zesdaagse van Rotterdam, van 7 tot en met 12 december in Ahoy. Hij start in de Sprint Cup en neemt het onder anderen op tegen rivaal Jeffrey Hoogland, die op de Olympische Spelen van Tokio op de sprint genoegen moest nemen met zilver achter Lavreysen. Samen waren ze onderdeel van de ‘gouden’ ploeg op de teamsprint.

“Harrie is toch een van de grote bazen van de Olympische Spelen”, zegt wedstrijddirecteur Michael Zijlaard. “Er zijn niet zoveel sporters die met tweemaal goud terugkeren, dus zijn we blij dat hij er ook dit jaar bij is in de zesdaagse. En dat hij dan tegen de nummer 2 van het olympische sprinttoernooi kan strijden, is helemaal fantastisch.”