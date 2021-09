Red Bull: straf Verstappen teleurstellend, maar we accepteren het

Het Formule 1-team van Red Bull legt zich neer bij de straf die Max Verstappen heeft gekregen na zijn botsing met Lewis Hamilton in de Grote Prijs van Italië. “We zijn teleurgesteld met de gridstraf van drie plaatsen, maar we accepteren de beslissing van de stewards”, zei teambaas Christian Horner.

De stewards concludeerden na het zien van de beelden en het horen van beide coureurs dat “vooral Verstappen” schuld had aan de aanrijding halverwege de race. “Voor ons gevoel was dit een duidelijk race-incident”, aldus Horner. “Voor beide kanten van het verhaal valt wel iets te zeggen. Uiteindelijk is het frustrerend en teleurstellend dat beide auto’s moesten uitvallen. Zo wilden we de race niet eindigen. Het belangrijkste is dat de halo zijn werk heeft gedaan”, zei de teambaas van Red Bull. De beschermende beugel om de cockpit zorgde ervoor dat het hoofd van Hamilton niet werd geraakt door de Red Bull-bolide die over hem heen schoot.

Verstappen moet voor straf over twee weken bij de GP van Rusland drie plaatsen naar achteren op de startopstelling. “Ik ben het niet helemaal eens met deze straf, omdat het in mijn ogen een race-incident was”, aldus de Nederlandse coureur. “Heel jammer wat hier vandaag is gebeurd, maar we zijn beiden professionals en dus gaan we verder.” Verstappen gaat met 5 punten voorsprong op Hamilton naar Sotsji.