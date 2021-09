IOC komt ook voor Winterspelen met ‘rigoureuze’ coronamaatregelen

De deelnemers aan de Winterspelen van begin volgend jaar in China krijgen te maken met ‘rigoureuze’ coronamaatregelen. Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) kondigt in een open brief aan dat volgende maand de eerste ‘playbooks’ verschijnen, waarin de maatregelen staan die gaan gelden voor sporters, stafleden, journalisten en vrijwilligers. “De pandemie is verre van over”, aldus Bach.

“Samen met onze Chinese partners en vrienden stellen we alles in het werk om deze Olympische Winterspelen voor iedereen veilig en gezond te maken. Net als in Tokio nemen we rigoureuze maatregelen tegen het coronavirus, om de gezondheid en veiligheid van alle olympische deelnemers in Beijing te waarborgen. Daarbij laten we ons nog steeds leiden door de wetenschappelijke adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie en internationale experts.”

Naar verluidt worden de maatregelen in China nog een stuk strenger dan afgelopen zomer tijdens de Olympische Spelen van Tokio. De grote vraag is of sporters bij aankomst in quarantaine moeten. In Japan hoefde dat niet. Wel moesten de sporters zich dagelijks laten testen op het coronavirus. Wie positief bleek, werd voor tien dagen ondergebracht in een quarantainehotel. Dat overkwam vier Nederlandse sporters en enkele stafleden.

Bach kijkt tevreden terug op de Spelen van Tokio, die vanwege het coronavirus vorig jaar uitgesteld moesten worden. Voor lege tribunes kon het mondiale sportevenement afgelopen zomer wel doorgaan. “Het waren de Spelen van hoop, solidariteit en vrede”, schrijft de Duitse IOC-voorzitter. “Sporters uit 205 landen stuurden deze boodschap vanuit Tokio de wereld in en ze inspireerden ons met onvergetelijke prestaties.”

Het IOC gaat er opnieuw alles aan doen om zoveel mogelijk deelnemers aan de Spelen te voorzien van een vaccin. China heeft volgens het IOC genoeg vaccins beschikbaar voor de landen die dat nodig hebben. De mondiale federatie had de deelnemers aan de Zomerspelen niet verplicht om zich te laten vaccineren, maar riep iedereen wel op om gevaccineerd naar Tokio te komen.

Het IOC hoopt dat in Beijing weer publiek welkom is bij de Winterspelen. China moet daar nog een besluit over nemen.