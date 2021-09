Formule 1-team McLaren rekent niet op nieuwe stuntzege in Sotsji

Formule 1-renstal McLaren verwacht komend weekeinde in de Grote Prijs van Rusland niet opnieuw met twee coureurs op het podium te eindigen. De zege van Daniel Ricciardo twee weken terug in de Grote Prijs van Italië en de tweede plaats voor Lando Norris waren een onverwachte uitschieter, aldus teambaas Andreas Seidl. “Het was een sensationeel resultaat, maar we moeten wel reëel blijven, want de week ervoor in Zandvoort werden we nog helemaal zoekgereden.”

McLaren probeert al jaren het gat naar de topteams Mercedes, Ferrari en Red Bull te overbruggen en Ricciardo leverde met zijn zege in Monza het bewijs dat het team dichterbij komt. Het was de eerste zege voor de renstal sinds 2012. “Maar ik kijk met groot respect naar Mercedes en Red Bull, die elke grand prix voor de overwinning meedoen. Dat kunnen wij nog niet met onze auto, waarmee duidelijk is dat er nog een flink gat is. We richten ons dus niet op weer een 1-2-finish in Sotsji, maar op het beste uit onze auto’s halen”, aldus Seidl.

Ricciardo en Norris profiteerden in Monza vooral van het uitvallen van WK-leider Max Verstappen en regerend wereldkampioen Lewis Hamilton. De Nederlander van Red Bull tikte de Mercedes van Hamilton van de baan, waarbij de auto van Verstappen zelfs op die van Hamilton belandde. De week ervoor waren Verstappen en Hamilton in Zandvoort nog onnavolgbaar voor de concurrentie en kwamen Norris en Ricciardo pas respectievelijk als 10e en 11e over de finish.

Norris toonde eveneens realiteitszin. “Zoals in Monza wordt het echt niet ieder weekend. Beter met beide benen op de grond te blijven en er alles aan doen het maximale uit de McLaren te halen”, zei de jonge Brit in aanloop naar het raceweekeinde in Sotsji. “We strijden vooralsnog voor de derde plek in het teamkampioenschap. Die overwinning in Monza heeft het team wel een enorme motivatie gegeven en wellicht slagen we erin in die flow te blijven.”