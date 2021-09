Evenepoel klaar om Van Aert aan wereldtitel te helpen

Remco Evenepoel voelt zich klaar om Wout van Aert zondag voor eigen publiek aan de wereldtitel te helpen. “Ideaal zou zijn als we met een kleine groep in Leuven aankomen en dat Wout dan nog twee helpers bij zich heeft”, blikte de Belgische wielrenner donderdag vooruit tijdens een persmoment.

Van Aert begint zondag als grote favoriet aan de wegrace van het WK over 268 kilometer van Antwerpen naar Leuven. “We starten met een ultieme kopman en een duidelijk plan”, vertelde Evenepoel die weinig over de strategie van de Belgische ploeg kwijt wilde. “Het is een lange koers met enkele klimmetjes. Maar het is natuurlijk een voordeel dat we steun krijgen van onze fans. Wout is onze kopman maar zondag kan er, net zoals tijdens elke koers, natuurlijk altijd iets gebeuren. Maar dat zien we dan wel.”

Evenepoel veroverde zondag brons op de tijdrit van het WK. Van Aert pakte het zilver. “Maar we zijn voldoende hersteld voor de race van zondag”, zei Evenepoel.