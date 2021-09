Verstappen seconde achter Mercedessen bij tweede vrije training

Max Verstappen heeft bij de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Rusland in de Formule 1 op het circuit van Sotsji de zesde tijd gereden. Hij was in de Red Bull ruim een seconde langzamer dan de Fin Valtteri Bottas, die net als vrijdagochtend de snelste was.

Verstappens rivaal Lewis Hamilton reed de tweede tijd, gevolgd door de Fransman Pierre Gasly.

Kort voor de tweede vrije training werd bekend dat Red Bull de motor in de auto van Verstappen gaat vervangen. Omdat het al de vierde nieuwe krachtbron dit seizoen is, wordt de Nederlander verbannen naar de achterhoede in de startopstelling voor de race van zondag.

Op de vraag of de resultaten op de training van invloed waren op de beslissing tot de motorwissel zei Verstappen: “Niet alleen de resultaten. Ik heb al eerder gezegd dat we met alles rekening zullen houden, ook met het weer voor morgen. Dus we dachten dat het het beste zou zijn om hier te wisselen.”

In 2018 moest Verstappen in Sotsji ook op de achterste rij beginnen. Hij eindigde destijds op de vijfde plaats. Hij is er echter niet van overtuigd of hij dat zondag kan verbeteren. “Ik denk dat het wat moeilijker zal zijn om erdoor te komen en proberen er in de race het beste van te maken”, zei hij.

Zaterdag volgen de derde vrije training en de kwalificatie. Of de teams dan veel hebben aan de opgedane kennis van vrijdag is twijfelachtig. Bij de kwalificatie wordt slecht weer verwacht, met veel regen.