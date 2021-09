Alaphilippe verpest Belgisch wielerfeest en pakt weer wereldtitel

Wielrenner Julian Alaphilippe heeft zijn wereldtitel op de weg geprolongeerd. De Fransman kwam in Leuven alleen over de finish, na een spannende en loodzware race over 268 kilometer.

Dylan van Baarle pakte het zilver. De Nederlander won het sprintje van de vier achtervolgers. Het brons was voor de Deen Michael Valgren. Alaphilippe verpestte het feestje van de vele Belgische toeschouwers lang het parcours, die hoopten op een wereldtitel voor Wout van Aert, die uiteindelijk als elfde eindigde. Mathieu van der Poel werd achtste.

Achter een vroege kopgroep met minder bekende renners waren het de Fransman Benoît Cosnefroy, de Belg Remco Evenepoel en de Deen Magnus Cort Nielsen die doortrokken toen het zogenoemde Flandrien-circuit werd bereikt. Daar lagen beklimmingen als de Smeysberg en de Moskesstraat en ontstond een groep van vijftien renners, onder wie de Sloveen Primoz Roglic, de Deen Kasper Asgreen en de Fransman Arnaud Démare. Namens Nederland sloot Pascal Eenkhoorn aan.

De Italianen ontbraken en moesten in de achtervolging. Eenmaal terug op het lokale circuit waar vier rondjes met telkens vier klimmetjes lagen te wachten, was de aansluiting weer gevonden. De tempoversnellingen waren de kopgroep inmiddels fataal geworden. In het laatste rondje rond Leuven ontstond er opnieuw een kopgroep met Evenepoel. Nederland had Van Baarle mee op weg naar een tweede doorgang op het Flandrien-circuit.

Daar werd duidelijk dat Caleb Ewan geen rol meer zou spelen. De Australische sprinter gold als een outsider als een grote groep in Leuven zou finishen.

Titelverdediger Alaphilippe leidde de jacht met onder anderen favoriet Wout van Aert in zijn wiel. Ook Mathieu van der Poel sloot aan en de kopgroep werd ingelopen. Bij de laatste doorkomst op de Smeysberg volgde de aanval van Alaphilippe, gecounterd door Europees kampioen Sonny Colbrelli. Het tweetal kreeg even een gaatje, maar met nog 48 kilometer te gaan zagen ze snel het kansloze van hun missie in. Met zeventien renners, wellicht de besten in koers, ging het richting Leuven voor de laatste twee omlopen.

Daar was Evenepoel de eerste die afhaakte. Hij had zijn waarde bewezen. Alaphilippe viel weer aan, op de voorlaatste doorkomst op de steile Wijnpers. Na weer een poging van de Fransman 17 kilometer voor de finish bleven zijn concurrenten het antwoord schuldig. Van Baarle bleek uiteindelijk de beste in een groepje achtervolgers en bezorgde Nederland weer eens een medaille op de wegrace.