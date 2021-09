Nederlandse teamsprinters toch welkom op WK

De Nederlandse teamsprinters kunnen hun wereldtitel bij de WK baanwielrennen volgende maand in Roubaix toch verdedigen. Dat heeft de internationale wielrenunie UCI laten weten aan wielerbond KNWU, bevestigt algemeen directeur Thorwald Veneberg.

In eerste instantie leken de teamsprinters niet welkom in Roubaix, waar de WK op 20 oktober beginnen. Omdat Nederland niet voldaan heeft aan de eisen van de UCI, is er slechts sprake van een beperkte deelname. De KNWU liet het afgelopen jaar de wedstrijden om de Nations Cup schieten vanwege de coronapandemie. Deelname aan ten minste een van die wedstrijden was een voorwaarde om op de WK te kunnen starten.

Op de lijst waarop te zien is op welke onderdelen landen kunnen uitkomen, was Nederland bij de teamsprint niet vertegenwoordigd. Navraag leerde Veneberg dat titelverdedigers gewoon welkom zijn. Nederland mag verder op de sprint met twee man uitkomen. Op de onderdelen keirin, de km-tijdrit, het omnium, de puntenkoers en scratch kan één renner worden ingeschreven. Bij de vrouwen is op de onderdelen sprint, keirin, omnium, puntenkoers en scratch telkens plaats voor één Nederlandse renster. Op de koppelkoers is Nederland niet geplaatst, maar als titelverdediger eveneens welkom.

Nederland leidde anderhalf jaar geleden bij de WK in Berlijn het landenklassement met zes gouden medailles. Die werden veroverd door de teamsprinters (Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg en Matthijs Büchli), Lavreysen (sprint, keirin), Sam Ligtlee (km-tijdrit), Kirsten Wild (scratch) en Wild met Amy Pieters (koppelkoers). Voor de teamsprinters was het de derde wereldtitel op rij. In Tokio veroverden ze afgelopen zomer ook goud op het onderdeel.

De KNWU had eerder deze maand nog een renner kunnen afvaardigen naar het Colombiaanse Cali, waar de laatste wedstrijd uit de Nations Cup plaatsvond. De bond oordeelde dat het vanwege de coronasituatie daar niet verantwoord was om af te reizen. Eerder bleef Nederland ook thuis bij wedstrijden in onder meer Sint-Petersburg, kort voor de Spelen, en Hongkong waar quarantaine dreigde.