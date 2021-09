Nederlandse tennisbond: dreiging matchfixing is reëel en acuut

De Nederlandse tennisbond KNLTB maakt zich zorgen over matchfixing in de sport. Volgens de KNLTB is de huidige aanpak niet voldoende. De NOS, die onderzoek doet naar matchfixing en daar de podcast Gefixt over heeft gemaakt, meldt op basis van een anonieme Nederlandse tennisser dat zeker tien tennisprofs in ruil voor geld het verloop van partijen beïnvloeden. Daar zouden vier Nederlandse spelers bij zitten.

“De onthullingen van de podcast van de NOS tonen aan dat de dreiging van matchfixing reëel en acuut is”, aldus de KNLTB. “Dat is niet nieuw, daar maken we ons al jaren zorgen over. Met de naderende openstelling van de kansspelmarkt is het te verwachten dat de druk op onze spelers en andere betrokkenen in de sport alleen maar verder toe zal nemen. Vooral de kwetsbaarheid van een groep jonge tennisprofessionals heeft onze aandacht, omdat onder deze groep financiële risico’s groot zijn. Ook signaleren we dat de meldingsbereidheid te laag is. Daarom spant de KNLTB zich in om op beide punten verbetering te realiseren.”

De anonieme tennisser die de NOS sprak, durft geen melding te maken bij het internationale integriteitsagentschap ITIA, dat onderzoek doet naar matchfixing in het tennis. “Wij kunnen alleen maar zorgen dat iemand de ernst van de situatie inziet en dat diegene dan signalen meldt”, aldus een woordvoerster van de KNLTB. “We merken dat sommige tennissers twijfelen om melding te maken, omdat ze bang zijn dat het gevolgen heeft voor zichzelf. Daarom kan dit anoniem. Daarmee proberen we het zo laagdrempelig mogelijk te maken. We geven daarnaast voorlichting over het belang van meldingen en de schade die matchfixing kan toebrengen aan de sport.”

De bond doet dit niet alleen aan topspelers, officials en organisatoren van toernooien, maar ook aan talentvolle jeugdspelers en hun ouders. “Dit om bewustwording te creëren en de meldingsbereidheid bij misstanden te vergroten.”

Volgens de KNLTB is samenwerking tussen diverse partijen noodzakelijk om matchfixing te kunnen bestrijden. “Het gaat dan om onder meer NOC*NSF, opsporingsdiensten, justitie, kansspelautoriteiten en -organisaties.” De tennisbond denkt dat op het gebied van detectie de meeste winst te behalen valt. “Effectieve uitwisseling van signalen vergroot namelijk de pakkans.”