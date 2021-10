Colbrelli wint Parijs-Roubaix, Van der Poel derde

De Italiaan Sonny Colbrelli heeft de wielerklassieker Parijs-Roubaix gewonnen. De koers werd verreden onder barre omstandigheden. Door de regen lagen de kasseien, verdeeld over dertig stroken, er spekglad bij.

Colbrelli, die rijdt voor Bahrain, won de sprint van een drietal voor de jonge Belg Florian Vermeersch en de Nederlander Mathieu van der Poel.

Colbrelli (31) is de opvolger van de Belg Philippe Gilbert, die de klassieker in 2019 won. Vorig jaar werd de koers vanwege corona niet verreden. Ook dit voorjaar stonden de coronamaatregelen in Noord-Frankrijk het doorgaan in de weg, waarna Parijs-Roubaix werd verplaatst naar het najaar. Het was voor het eerst sinds 1999 dat een Italiaan de koers won, toen was Andrea Tafi de beste.