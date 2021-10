Shorttrackster Schulting ook de beste op 1000 meter in Heerenveen

Shorttrackster Suzanne Schulting heeft bij de International Invitation Cup in Heerenveen ook de 1000 meter gewonnen. De olympisch kampioene op deze afstand was in de finale veruit de sterkste. De Hongaarse Petra Jaszapati finishte als tweede en Selma Poutsma werd derde.

Schulting was zaterdag ook de beste op de 500 en 1500 meter. Met de gemengde aflossingsploeg eindigde ze als tweede, achter Hongarije.

Bij de mannen was de Hongaarse vedette Shaolin Sandor Liu de snelste op de 1000 meter. Sven Roes werd vierde in de A-finale.

De International Invitation Cup diende voor de shorttrackers als eerste test in het nieuwe seizoen en als voorbereiding op de World Cups, waar ze zich kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen van Beijing.