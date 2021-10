Tennissers Norrie en Ruud spelen finale San Diego

De Britse tennisser Cameron Norrie en de Noor Casper Ruud hebben de finale bereikt van het ATP-toernooi in het Amerikaanse San Diego.

Norrie versloeg in de halve finale de als eerste geplaatste Rus Andrej Roeblev in drie sets: 3-6 6-3 6-4. De nummer 28 van de wereld veroverde eerder dit jaar zijn eerste ATP-titel met de eindzege in het Mexicaanse Los Cabos.

Ruud rekende in de andere halve finale af met de Bulgaar Grigor Dimitrov in drie sets: 6-4 4-6 6-4. De nummer 10 van de wereld kan in San Diego zijn eerste toernooi op hardcourt winnen. Hij was dit jaar al vier keer de beste op de ATP-tour in een graveltoernooi.