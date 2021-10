Oud-politicus Bos verkozen tot voorzitter wielerbond KNWU

Oud-politicus Wouter Bos is maandag in Breukelen benoemd tot voorzitter van wielerbond KNWU. De voormalig PvdA-leider volgt Marc van den Tweel op, die de functie slechts enkele maanden uitoefende om daarna algemeen directeur te worden van sportkoepel NOC*NSF. Bos (58) is een fervent toerfietser en vervult de onbetaalde functie naast zijn werk als directeur van investeringsmaatschappij Invest-NL.

Bos was door het hoofdbestuur voorgedragen aan het Congres dat maandag in Breukelen bijeenkwam. De voordracht volgde op het advies van een omvangrijke vertrouwenscommissie. Bos is voor een termijn van vier jaar verkozen.