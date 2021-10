Alaphilippe showt nieuwe regenboogtrui in Milaan-Turijn

De Franse wielrenner Julian Alaphilippe showt woensdag in Milaan-Turijn voor het eerst zijn nieuwe regenboogtrui. De renner van Deceuninck – Quick-Step prolongeerde ruim een week geleden bij de WK in België de wereldtitel op de weg en mag daarom voor het tweede jaar op rij in de regenboogtrui rijden.

De 29-jarige Fransman nam na zijn succes in Leuven even rust, maar keert deze week terug in het peloton. “We kunnen niet wachten om Julian weer in zijn prachtige trui te zien rijden”, zegt ploegleider Davide Bramati van Deceuninck – Quick-Step. “Milaan-Turijn wordt een belangrijke test voor zaterdag.” Dan staat met de Ronde van Lombardije de laatste grote klassieker van dit jaar op het programma.

Milaan-Turijn gaat over 190 kilometer, met in de finale twee keer de beklimming van de Superga-heuvel. De finish ligt na de tweede klim op de top, bij de Basiliek van Superga.