Blessure houdt Overeem uit wereldtitelgevecht met Verhoeven

Kickbokser Alistair Overeem heeft zich geblesseerd afgemeld voor het gevecht met Rico Verhoeven. De twee Nederlanders zouden elkaar op zaterdag 23 oktober treffen in Arnhem, met als inzet de wereldtitel bij de zwaargewichten. Verhoeven heeft die titel sinds 2013 in bezit.

“Helaas moeten we mededelen dat Alistair Overeem geblesseerd is”, aldus kickboksorganisatie Glory die het gevecht organiseerde. “Hij kan tot begin volgend jaar niet vechten.” Wat Overeem precies mankeert, is niet bekend. Bij de kickboksavond in de Gelredome zijn 27.000 toeschouwers welkom. Het gevecht tussen Verhoeven en Overeem zou online worden uitgezonden.

De 41-jarige Overeem, geboren in Engeland maar uitkomend voor Nederland, tekende enkele maanden geleden een contract bij Glory, de grootste kickboksorganisatie, na een avontuur van tien jaar bij de MMA (Mixed Martial Arts). In 2010 won hij in Japan als kickbokser de K-1. Overeem wilde zijn wereldtitel in Arnhem heroveren, maar een blessure verhindert dat hij het over ruim twee weken kan opnemen tegen Verhoeven.

De 32-jarige Brabander zou begin dit jaar zijn wereldtitel verdedigen tegen Jamal Ben Saddik. De Belgische Marokkaan haakte een week voor het gevecht echter af met een rugblessure. Glory zette als vervanging snel een viermanstoernooi in elkaar in een leeg Ahoy. Verhoeven was toen duidelijk de sterkste.

Verhoeven en Overeem schoven afgelopen maand samen aan op een persconferentie in Utrecht. “Het is een beetje een gevecht tussen een nieuwe en oude auto”, zei Verhoeven. “Een nieuwe auto is nu eenmaal frisser en sneller en heeft minder kilometers op de teller. Maar voor zijn leeftijd heeft Alistair een geweldige conditie.”

“Rico heeft gelijk”, reageerde Overeem, die de afgelopen tijd via zijn sociale media beelden deelde van zijn trainingen. “Vechten is eigenlijk een sport voor jonge mannen. Ik ben ouder en voel het verschil met 20 jaar geleden. Maar ik hoop dat ik mijn ervaring kan meenemen. In de sportschool versla ik ze nog allemaal.”