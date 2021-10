Kamminga en Toussaint voeren zwemploeg EK kortebaan aan

Arno Kamminga en Kira Toussaint voeren de Nederlandse zwemploeg aan die van 2 tot en met 7 november meedoet aan de EK kortebaan in de Russische stad Kazan. In totaal heeft technisch directeur André Cats twintig zwemmers geselecteerd voor het toernooi: tien mannen en tien vrouwen.

Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo ontbreken voor het eerst sinds tijden in de Nederlandse equipe voor een internationaal titeltoernooi. Heemskerk heeft deze week haar afscheid van de zwemsport aangekondigd en doet dit jaar alleen nog mee aan de International Swimming League (ISL). Oud-olympisch kampioene Kromowidjojo komt dit jaar vooralsnog alleen uit in de ISL. Ze heeft nog geen besluit genomen over haar toekomst in het zwemmen, meldt de KNZB.

Kamminga komt in Kazan uit de op de 50, 100 en 200 meter schoolslag. De tweevoudig winnaar van olympisch zilver in Tokio is nog steeds in vorm. Afgelopen weekeinde veroverde Kamminga drie keer goud bij wereldbekerwedstrijden kortebaan in Berlijn. Toussaint zwemt vier nummers in Kazan: de 50, 100 en 200 rugslag plus de 50 meter vrije slag.

Andere olympiërs die op de EK zullen aantreden zijn onder anderen Maaike de Waard, Marrit Steenbergen, Kim Busch, Thom de Boer, Jesse Puts en Stan Pijnenburg.