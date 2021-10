Tennisser Van de Zandschulp wint in kwalificaties Indian Wells

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft in de eerste ronde van de kwalificaties voor het toernooi van Indian Wells gewonnen van de Canadees Peter Polansky. De setstanden waren 6-3 6-3.

Van de Zandschulp was begin september een van de sensaties op de US Open door vanuit de kwalificaties de kwartfinales te bereiken. Daarin was de latere winnaar Daniil Medvedev te sterk. In de kwalificaties van Indian Wells, ook wel BNP Paribas Open genoemd, is de Veenendaler als eerste geplaatst.

Hij heeft nog één zege nodig om het hoofdtoernooi te bereiken. Van de Zandschulp neemt het op tegen de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Thai-Son Kwiatkowski en Ernests Gulbis uit Letland.