Honkballer Jansen helpt LA Dodgers verder in play-offs

Honkballer Kenley Jansen heeft Los Angeles Dodgers aan een plek in de eerste ronde van de play-offs in de Major League geholpen. De 34-jarige Antilliaanse pitcher, international van het Nederlandse koninkrijksteam, verscheen in de zogeheten wildcardgame tegen St. Louis Cardinals in de negende inning op de heuvel bij een stand van 1-1. Jansen gooide zonder al te veel problemen drie man uit, waarna de Dodgers de winst pakten dankzij een homerun van Chris Taylor: 3-1.

De ploeg uit LA is de titelverdediger in de MLB. Vorig jaar wonnen de Dodgers in de World Series met 4-2 van Tampa Bay Rays. In 2017 en 2018 verloor Jansen met zijn ploeg de grote finale. De honkballer van CuraƧao is de vaste ‘closer’ van de Dodgers en komt doorgaans pas in de laatste inning in actie om wedstrijden te beslissen.

LA Dodgers gaat het in de eerste ronde van de play-offs (best-of-five) in de National League opnemen tegen San Francisco Giants. Het wordt de eerste keer dat de twee rivalen elkaar treffen in de play-offs. De Dodgers willen hun titel prolongeren. De laatste club die dat lukte, was New York Yankees dat in 1998, 1999 en 2000 de World Series won.

Xander Bogaerts hielp Boston Red Sox dinsdag al aan een plek in de play-offs van de American League. Met een homerun leidde de Arubaan de zege op New York Yankees in de wildcardgame in (6-2).