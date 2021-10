Hockeyer Pruyser stopt bij Oranje

Hockeyer Mirco Pruyser vindt het na 142 interlands bij Oranje mooi geweest. De 32-jarige aanvaller van Amsterdam wil zich wat meer met andere dingen gaan bezighouden, zoals onder meer het sportmarketingbedrijf dat hij samen met ploeggenoot Billy Bakker runt. De laatste maakte eerder al na de teleurstellende Zomerspelen in Tokio, waar Oranje strandde in de kwartfinales, bekend dat hij niet meer in de nationale ploeg zou terugkeren.

“Dit is het goede moment om te stoppen, ik wil me richten op andere zaken, zoals ons bedrijf. Ik ben iemand die geen dingen half kan doen. Als ik ervoor ga, doe ik dat 100 procent. Zo hoort dat ook bij Oranje”, laat Pruyser weten op hockey.nl.

Pruyser debuteerde in december 2014 op relatief late leeftijd in Oranje. Hij is de vijfde speler die zich na deze zomer niet meer beschikbaar stelt voor de Nederlandse selectie. Mink van der Weerden, Glenn Schuurman, Roel Bovendeert en Bakker gingen hem voor.

De nieuwe bondscoach Jeroen Delmee heeft nog vier oudgedienden in de wachtkamer (“on hold”) zitten. Robbert Kemperman (228 caps) Sander de Wijn (161), Jeroen Hertzberger (228) en Seve van Ass (189) zullen de komende maanden niet worden geselecteerd. “Ze zijn niet gestopt, maar zitten in een aangevraagd vacuüm. Ze krijgen dus de tijd om na te denken over wat ze met hun interlandcarrière willen”, legde Delmee eind vorige maand bij zijn presentatie uit. Pruyser stond ook op deze wachtlijst, maar heeft nu zelf zijn conclusies al getrokken.