Lavreysen pakt ten koste van Hoogland Europese sprinttitel

Harrie Lavreysen is in het Zwitserse Grenchen ten koste van Jeffrey Hoogland Europees sprintkampioen geworden. De Nederlandse finale werd met 2-0 in het voordeel van de regerend olympisch kampioen beslist.

Voor de 24-jarige Lavreysen, tevens regerend wereldkampioen sprint, is het pas zijn eerste Europese titel op het onderdeel. Twee jaar geleden was de vier jaar oudere Hoogland in Apeldoorn in de finale van de sprint nog te sterk voor Lavreysen. Vorig jaar deed Nederland vanwege de uitbraak van het coronavirus niet mee aan de Europese kampioenschappen en in 2018 was Hoogland ook de beste.

Afgelopen zomer stonden Lavreysen en Hoogland ook tegenover elkaar in de finale van het olympische sprinttoernooi. Ook toen won Lavreysen, al een paar jaar een klasse apart.

Lavreysen en Hoogland plaatsten zich zonder moeite voor de eindstrijd. Lavreysen was bij de laatste vier de Rus Mikhail Iakovlev in twee races de baas, in de andere halve finale versloeg Hoogland de Fransman S├ębastien Vigier ook in twee races. Iakovlev pakte uiteindelijk het brons.

Later deze maand staan voor de baanrenners in Roubaix ook de WK op het programma. Vorig jaar pakte Lavreysen op de WK in Berlijn drie gouden medailles. Dat was ook zijn missie op de Spelen in Tokio, maar op de keirin moest hij genoegen nemen met brons.

De EK baanwielrennen duren tot en met zaterdag.