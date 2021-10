Sportgala op 22 december om twee jaar sportprestaties te vieren

Vorig jaar ging het niet door, maar in december wordt het Sportgala wel weer gehouden. Dat gebeurt op woensdag 22 december in Afas Live in Amsterdam. Tijdens de komende editie worden de Nederlandse sportprestaties van de afgelopen twee jaar gevierd.

Vorig jaar werd het traditionele Sportgala geschrapt, omdat er vanwege het coronavirus maandenlang niet gesport kon worden. Al in juni 2020 besloten de organisatoren, sportkoepel NOC*NSF en omroep NOS, om de gala-avond een jaar over te slaan.

“We zijn verheugd dat we na een jaar zonder sportgala dit feest van de sport weer kunnen vieren”, zegt Marc van den Tweel, de nieuwe algemeen directeur van NOC*NSF. “Uiteraard houden we daarbij rekening met de op dat moment geldende maatregelen en mogelijkheden. Daarbij hebben we deze editie extra veel te vieren, want we blikken niet alleen terug op de prachtige sportprestaties van dit jaar, maar ook die van 2020 zullen centraal staan.”

Oud-atlete Ellen van Langen treedt toe tot de vakjury. Ze neemt de plek over van schaatskampioene Marianne Timmer. Bas van de Goor, de voorzitter van de vakjury, blijft tot en met 2025 die functie uitvoeren.