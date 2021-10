American footballcoach Las Vegas Raiders weg na homofobe mails

De American footballcoach Jon Gruden van de Las Vegas Raiders heeft ontslag genomen, nadat er e-mails van hem waren uitgelekt met vrouwonvriendelijke, homofobe en racistische teksten. Hij heeft zijn functie neergelegd na een gesprek met Raiders-eigenaar Mark Davis. Op Twitter bevestigt de coach zijn ontslag en zegt hij dat het nooit zijn bedoeling was om iemand te kwetsen. “Het spijt me.”

Gruden dreef volgens The New York Times in de mails onder meer de spot met het aantrekken van een homoseksuele speler in 2014, het inhuren van vrouwelijke scheidsrechters en met spelers die protesteerden tegen racisme. De mails zijn in het vorige decennium over een periode van zo’n zeven jaar verstuurd. Gruden was destijds tv-analist bij ESPN.

De coach stond sinds 2018 aan het roer van de Raiders. Dat team coachte hij ook tussen 1998 en 2001, dat toen nog Oakland als thuisplaats had. Daarna was hij enkele jaren coach van de Tampa Bay Buccaneers, waarmee Gruden in 2002 de Super Bowl won.