Brawn ziet positief effect in budgetregels Formule 1

Het dit jaar ingevoerde budgetplafond in de Formule 1 heeft nu al een positieve invloed op het kampioenschap. Dat leidt sportief directeur Ross Brawn af uit de spannende strijd tussen Lewis Hamilton (Mercedes) en Max Verstappen (Red Bull) om de wereldtitel én aan de verscheidenheid aan winnaars.

“We willen niet meer dat een coureur met een straatlengte voorsprong wint omdat simpelweg zijn team over een veel grote budget beschikt dan de andere teams. Het is prettig om te zien dat het zich dit jaar al zo gunstig ontwikkelt”, schrijft Brawn in zijn wekelijkse column op de website van de Formule 1.

Verstappen won weliswaar al zeven grands prix en Hamilton vijf, maar met Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren), Valtteri Bottas (Mercedes) en Sergio Pérez (Red Bull) zijn er al zes verschillende winnaars.

Dit seizoen ligt het budget voor elk team op maximaal 145 miljoen dollar (126 miljoen euro) en dat zakt de komende jaren verder. “Teams hebben nu niet meer de mogelijkheid om enorme bedragen in het kampioenschap te pompen. Dat is niet meer toegestaan. De middelen voor dit seizoen zijn dus beperkter en we zien ook dat teams zich al focussen op de auto van volgend jaar, als de nieuwe regels van kracht worden.”

Er worden voor volgend jaar tal van aanpassingen doorgevoerd in de auto’s, met als doel dat inhalen makkelijker wordt. “Ik heb al opmerkingen gehoord dat die regelwijzigingen helemaal niet nodig zijn omdat we nu al zo’n spannend seizoen hebben, maar daar ben ik het niet mee eens. Het zal de situatie niet van de ene op de andere dag veranderen, maar ik ben ervan overtuigd dat we vanaf 2022 nog intensere races gaan zien”, aldus Brawn.