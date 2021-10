Kleinere selectie naar WK baanwielrennen, rentree Van Riessen

Met een kleinere selectie dan normaal gaan bondscoaches Hugo Haak (sprint) en Fulco van Gulik (duuronderdelen) van de baanwielrenners naar de WK in Roubaix. Op de Franse piste wordt van 20 tot en met 24 oktober gestreden om de eerste regenboogtruien sinds de WK van Berlijn begin 2020. Laurine van Riessen, die op de Olympsiche Spelen van Tokio zwaar ten val kwam, is weer opgenomen in de selectie voor de keirin.

Omdat Nederland een beperkt aantal startplekken kreeg toegekend, is de baanselectie kleiner dan gebruikelijk, meldt de Nederlandse wielerunie KNWU. Doordat Nederland niet aan voorwaarden van de internationale wielerbond UCI had voldaan, mogen de baanwielrenners niet meedoen aan enkele onderdelen. Kersverse Europees kampioenen Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik op de koppelkoers ontbreken daardoor. Ook de teamsprintsters, die bij de EK in het Zwitserse Grenchen de Europese titel veroverden, mogen niet starten. De teamsprinters mogen hun wereldtitel wel verdedigen in Roubaix.

Ondanks de kleinere ploeg zien de coaches meerdere kansen op eremetaal en wereldtitels. “De selectie is kleiner dan op het EK, maar er zijn kansen genoeg op aansprekende resultaten”, zegt hoofdcoach Jan van Veen. “We mogen zeker met ambitie afreizen naar Frankrijk. De sprinters bij de mannen willen voor de wereldtitels gaan en ook op veel andere sprint- en baanonderdelen hebben we medaillekansen.”

Van Veen vindt het mooi om Kirsten Wild terug op de baan in actie te zien komen. “Ook zijn we benieuwd naar de prestaties van jonge coureurs als Vincent Hoppezak en Maike van der Duin tussen de wereldtop en naar Roy Eefting op de scratch.” Hoppezak verraste op de EK door zilver te halen op het onderdeel scratch. In Roubaix komt hij in actie op de puntenkoers.