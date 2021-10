Turnster Visser vijfde in meerkampfinale WK, titel voor Melnikova

Turnster Naomi Visser is in de meerkampfinale van de WK turnen in Japan op de vijfde plaats geëindigd. Visser, die zich als elfde had geplaatst voor de eindstrijd, kwam na een foutloze meerkamp tot 52,832 punten. Daarmee zette ze haar beste WK-resultaat neer, na een veertiende plek in de WK-finale van 2018 en een 23e plaats in 2019.

Met haar vijfde plaats verbeterde Visser bovendien Nederlands beste prestatie ooit in een mondiale meerkampfinale. In 2001 eindigde Verona van de Leur op plek negen bij de WK in Gent. Het post-olympische WK in Kitakyushu kende, slechts drie maanden na de Olympische Spelen, echter een mindere bezetting doordat diverse turnsters een pauze inlasten na hun deelname in Tokio.

Het goud in Kitakyushu ging naar de Russische Angelina Melnikova, die daarmee haar eerste wereldtitel veroverde. Melnikova, die zich als eerste voor de eindstrijd had geplaatst, kwam tot 56,632 punten.

Daarmee bleef ze de Amerikaanse Leanne Wong voor. Wong turnde met een foutloze wedstrijd naar 56,340 punten. Haar landgenote Kayla di Cello, die een val aan de brug incasseerde, greep met 54,566 punten het brons.

Het is voor het eerst sinds 2010 dat een niet-Amerikaanse turnster de wereldtitel op de meerkamp wint. In 2010 was Aliya Mustafina uit Rusland de laatste niet-Amerikaanse turnster die de wereldtitel veroverde bij de WK in Rotterdam.