Lavreysen en Hoogland naar halve finale WK sprint

Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft zonder al te veel moeite de halve finale bereikt van het WK sprint in Roubaix. De titelverdediger rekende zaterdagavond overtuigend in twee ritten af met de Fransman Helal Rayan.

Jeffrey Hoogland, de andere Nederlandse medaillekandidaat op dit onderdeel, verloor in de eerste kwartfinalerace van de Rus Michail Jakovlev. Het verschil op de streep was één duizendste seconde. Hij herstelde in de tweede confrontatie het evenwicht en maakte het vervolgens in de beslissende barrage sterk af.