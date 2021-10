Verstappen derde in derde vrije training Austin

Max Verstappen heeft een bevredigende derde vrije training afgewerkt voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten. De Nederlandse Formule 1-coureur van Red Bull klokte de derde tijd op het circuit van Austin. Zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez reed de snelste ronde en ook de Spanjaard Carlos Sainz was in zijn Ferrari iets rapper dan de huidige kampioenschapsleider.

Verstappen reed tegen het einde van de sessie een ronde vol op het gas en noteerde de beste tijd van allemaal, maar de wedstrijdleiding schrapte de tijd omdat hij in een van de bochten met zijn vier wielen buiten de baan was gekomen. Ook zijn Britse rivaal Lewis Hamilton overkwam dat in zijn Mercedes. De regerend wereldkampioen moest vanwege het schrappen van zijn beste ronde genoegen nemen de zesde tijd.

Verstappen en Hamilton lieten elkaar in de derde training met rust. De twee rivalen zaten elkaar vrijdag in de tweede training dwars; ze reden een tijdje op hoge snelheid naast elkaar en weigerden elkaar voorrang te geven. Verstappen noemde Hamilton na dat akkefietje ‘stomme idioot’ over de teamradio.