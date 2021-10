Wielrenster Wiebes wint Ronde van Drenthe

Wielrenster Lorena Wiebes heeft de Ronde van Drenthe op haar naam geschreven. Ze was na een rit over 159 kilometer van Assen naar Hoogeveen de snelste van een kopgroep van zeven. De Italiaanse Elena Cecchini spurtte naar de tweede plaats in de koers uit de WorldTour. Een andere Italiaanse, Eleonora Camilla Gasparrini, eindigde als derde. Floortje Mackaij, ploeggenote van Wiebes bij Team DSM, reed als vijfde over de streep.

Voor Wiebes was het haar dertiende zege van dit seizoen. De 22-jarige sprintspecialiste won dit jaar onder meer etappes in de Women’s Tour, de Ronde van Italië en de Ronde van België.