Baansprinter Lavreysen op WK opnieuw goed voor ‘triple’

Harrie Lavreysen heeft op de WK baanwielrennen in Roubaix zondag zijn derde gouden medaille veroverd. De sprinter uit Luyksgestel versloeg in de finale op de sprint zijn landgenoot Jeffrey Hoogland. Dat deed hij ook bij de vorige twee WK’s, net als bij de Olympische Spelen in Japan.

Lavreysen (24) veroverde voor het tweede jaar op rij de ‘triple’. Net als op de WK in Berlijn won hij drie onderdelen: de teamsprint (met Hoogland en Roy van den Berg), de keirin en de sprint. Na zijn twee wereldtitels in 2019 in het Poolse Pruszk√≥w (sprint en teamsprint) is hij nu al op acht WK-onderdelen op rij ongeslagen.

Nederland kwam, met name dankzij het sprintduo, dit WK uit op vijf gouden, drie zilveren en twee bronzen medailles.