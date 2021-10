Italiaanse tennisser Sinner (20) pakt vierde titel van dit jaar

De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft in Antwerpen zijn vierde ATP-titel van dit seizoen veroverd. De 20-jarige Sinner, nummer 13 van de wereld, versloeg de Argentijn Diego Schwartzman met 6-2 6-2. De als eerste geplaatste Italiaan verloor de hele week geen set op het Belgische hardcourt en blijft in de race voor deelname aan de ATP Finals van volgende maand in Turijn.

Sinner schreef eerder dit jaar al de toernooien van Melbourne, Washington en Sofia op zijn naam. Hij veroverde in Antwerpen zijn vijfde ATP-titel. Sinner is de jongste tennisser met vijf toernooizeges op het hoogste niveau sinds Novak Djokovic. De Serviër, de huidige nummer 1 van de wereld, was 19 jaar toen hij in 2007 in Estoril zijn vijfde ATP-titel pakte.

In Moskou ging de titel naar de Rus Aslan Karatsev. De 28-jarige Katsev versloeg de Kroaat Marin Cilic in de finale in twee sets: 6-2 6-4. De Rus, 22e op de wereldranglijst, won eerder dit jaar in Dubai zijn eerste toernooi op het hoogste niveau. Ook Karatsev maakt nog kans om zich te plaatsen voor de ATP Finals met de acht beste tennissers van dit jaar.